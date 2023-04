Atleta de Sumaré disputa Mundial de duathlon neste domingo

Duatleta de 41 anos disputou uma maratona no domingo passado, a Zurich Rock ‘n’ Roll Running Series - Foto: Divulgação

O atleta Marcelo Gusmão, de Sumaré, participa neste domingo (30) do Campeonato Mundial de Multiesporte, que será realizado em Ibiza, na Espanha. Aos 41 anos, o sumareense terá sua primeira experiência em um torneio mundial, competindo na modalidade duathlon standard, que reúne corrida e ciclismo.

Marcelo chegou ao país europeu na semana passada. No último domingo, o duatleta participou da Zurich Rock ‘n’ Roll Running Series, uma maratona (42 km) realizada em Madri, que serviu como preparação para o Mundial. Ele acredita que seu ritmo foi bom e que conseguiu se preparar sem forçar sua estrutura muscular e óssea.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em Ibiza, o atleta participará de uma prova que possui 104 competidores, ao todo. Ele afirma que, por ser sua primeira experiência, não conhece todos os participantes, mas que está bem preparado para a competição.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“É um campeonato mundial, em que você vai disputar com os melhores da sua categoria. Tudo pode acontecer. Fica um ponto de interrogação por ser meu primeiro campeonato mundial, não conheço todos os meus concorrentes. Penso em fazer o meu melhor, estou concentrado e chego bem preparado”, disse ao LIBERAL.

A prova de Ibiza terá 10 km de corrida, 40 km de ciclismo e será encerrada com mais 5 km corridos. Sua vaga no mundial foi conquistada em agosto do ano passado, após conquistar o quarto lugar no Campeonato Brasileiro de Duathlon Standard. Na Espanha, ele está acompanhado de sua assessoria esportiva, a MG Team, além de outros brasileiros que vão participar da competição.

*Estagiário sob supervisão de Rodrigo Alonso