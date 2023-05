Atleta de Sumaré conquista 26º lugar no Mundial de Multiesporte

O atleta de Sumaré, Marcelo Gusmão, ficou em 26º lugar no Campeonato Mundial de Multiesporte, realizado em Ibiza, na Espanha, no domingo (30). Aos 41 anos, ele participou pela primeira vez de um torneio de cunho mundial e competiu na modalidade duathlon standard, que abrange corrida e ciclismo, na categoria masculina 40-44 anos.

A prova contou com 10 km de corrida, 40 km de ciclismo e, por fim, outra corrida de mais 5 km. No pódio, o brasileiro Talles Medeiros conquistou a medalha de bronze. O sumareense celebrou sua primeira participação em uma competição mundial, principalmente nos momentos de corrida.

Marcelo Gusmão terminou na 26ª colocação na Espanha – Foto: Divulgação

“Eu estou extremamente feliz, porque foi meu primeiro mundial. Vou voltar a treinar para o próximo mundial e, com certeza, estarei melhor preparado. Do primeiro a gente tira muitos ensinamentos, eu cheguei nesse mundial bem preparado fisicamente e psicologicamente. Fiz os meus melhores 10 km, os meus melhores 5 km depois da bike. Foi tudo perfeito, menos a bike”, afirmou Gusmão.

Marcelo diz que, por questões financeiras, não conseguiu levar sua bicicleta para a Espanha e a troca no equipamento atrapalhou no resultado final. Ele precisou alugar uma, que era de dois tamanhos acima do que está habituado.

“Fiz o meu melhor na primeira corrida, depois quando peguei a bike tive uma queda de rendimento muito grande, porque a que eu estava não era a minha. Alugamos uma bike que não me deu um rendimento que eu estava esperando, próximo ao que a minha me dá”. Financeiramente foi a melhor atitude, mas em termos de desempenho foi uma péssima ideia”, explicou.

Marcelo Gusmão chega ao Brasil na segunda-feira (8) e, no dia seguinte, embarca para a Flórida, nos Estados Unidos, para disputar o Ironman 70.3 de triathlon. A prova, que será disputada no dia 14 deste mês, reúne corrida, ciclismo e natação.