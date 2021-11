Atleta de SB volta a subir ao pódio no Brasileiro Regional de Wrestling

Luciano Raimundo Fernandes ficou em terceiro na etapa de Cubatão, na categoria até 82 kg do estilo greco-romano

O lutador Luciano Raimundo Fernandes, da Secretaria de Esportes de Santa Bárbara d’Oeste, voltou a subir ao pódio em um evento nacional no último sábado (20), com o terceiro lugar no Campeonato Brasileiro Regional de Wrestling – Região I. O torneio aconteceu em Cubatão.

Após a conquista, lutador já mira o ouro na próxima etapa, em Santa Luzia (MG) – Foto:

O atleta de 46 anos faturou o bronze na categoria até 82 kg do estilo greco-romano. “Eu esperava mais, mas, como o nível de São Paulo é muito forte, é considerado um resultado satisfatório”, disse.

Em outubro, ele já havia competido na etapa da Região 3, em Goiânia, onde conquistou duas pratas – além do estilo greco-romano, também foi vice-campeão no estilo livre.

Agora, Luciano tem pela frente a rodada da Região 2, em Santa Luzia (MG). O evento está marcado para 4 de dezembro. “Vamos para Minas em busca do ouro”, afirmou.

A CBW (Confederação Brasileira de Wrestling) criou o Brasileiro Regional neste ano, com o objetivo de levar a modalidade a um maior número de regiões e descentralizar as competições. Ao todo, há cinco etapas. Santa Luzia vai sediar a última delas.