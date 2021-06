Atleta de Nova Odessa é vice-campeã em torneio da Federação Paulista de Tênis

Manuela treina no Paraíso do Tênis, com o técnico Fernando Tavares de Araújo – Foto: Divulgação

A tenista Manuela Gonçalez Ganciar, de Nova Odessa, foi vice-campeã do Torneio Aberto Infantojuvenil DS Tennis Valinhos, neste domingo (13), na categoria até 16 anos. O campeonato é válido pela FPT (Federação Paulista de Tênis).

Na primeira rodada, em 23 de maio, a atleta venceu Clarisse Intini, de Valinhos, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/0. Ela disputaria as quartas de final no último sábado, mas saiu de quadra com uma vitória por W.O..

No domingo, nas semifinais, houve jogo. Manuela avançou à decisão com um triunfo sobre Maria Paula Pittigliani, de Santos, por 2 sets a 1: 6/2, 6/7 e 10/6. E, na final, perdeu para a campineira Mariana Carvalho por 7/6 e 6/4.

“A Manuela jogou a final, na quadra, com muita vontade de vencer, mas foi vencida pelo cansaço. Quanto à parte técnica e emocional, ela se superou, mostrando que estava ali para ganhar. Como vice-campeã, somará muitos pontos, atingindo uma boa colocação no ranking [da FPT]”, disse Fernando Tavares de Araújo, técnico da tenista novaodessense.

Manuela disputará mais uma competição da FPT entre a próxima sexta-feira e domingo, em São Bernardo do Campo.

Nacional

Nesta temporada, a atleta também tem marcado presença em torneios nacionais da CBT (Confederação Brasileira de Tênis). No último dia 5, em Mogi das Cruzes, ela ficou entre as oito melhores da Copa São Paulo, um dos eventos que formam o circuito brasileiro. Ao todo, havia 49 tenistas inscritas em sua categoria.

Manuela, que treina na academia Paraíso do Tênis, em Nova Odessa, voltará a participar de um campeonato nacional entre os dias 1º e 7 de julho, em Brasília.