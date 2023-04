Atleta de Americana termina em 4º lugar em meia maratona em São Paulo

O atleta Gustavo Pereira, de Americana, ficou em quarto lugar em meia maratona disputada em São Paulo, neste domingo (2). O corredor de 32 anos finalizou os 21 km em 1h08min. A prova é parte da 27ª Maratona Internacional de São Paulo, uma das principais do calendário do atletismo no País.

A competição, que é dividida em meia maratona, de 21 km, e maratona completa, de 42, reuniu competidores de todo o mundo. Quênia, Argentina e Venezuela foram alguns dos países representados durante as provas. Na corrida da qual Gustavo participou, eram cerca de 6 mil competidores.

Gustavo foi o quarto colocado e o único atleta amador do pódio – Foto: Divulgação

Nos 21 quilômetros, os vencedores foram Fábio Jesus (1h06min30) e Jéssica Lacerda Soares (1h20min09), no masculino e feminino, respectivamente. Já nos 42 quilômetros, o primeiro lugar entre os homens ficou com o queniano Vestus Cheboi (2h15min20) e, entre as mulheres, ficou com Yadeni Alemayehu, da Etiópia.

Gustavo Pereira foi o único amador a conquistar o pódio de sua prova. O americanense, que concilia a vida de atleta com a de promotor de vendas, comemorou o bom resultado obtido.

“Tinha planejado ser o melhor amador e a gente acabou ficando em 4º lugar, deixa feliz e confiante. Uma prova dessa é realmente um grande resultado por tudo aquilo que envolve, ser o único atleta amador no pódio. Ficamos muito contentes, vínhamos treinando bem e conseguimos esse resultado”, disse ao LIBERAL.

Gustavo é auxiliado pela S2 Assessoria Esportiva, pela nutricionista Júlia Salomão, fisioterapeuta Marcelo Malteze e utiliza material esportivo da Bahia Esportes.

O maratonista e morador de Americana Hugo Farias, também participou do evento, da prova de 42 km.

Resultados 27ª Maratona Internacional de São Paulo:

Masculino – 42 km

1) Vestus Cheboi (Que), 2h15min20

2) Tilehum Abebaw Nigussie (Eti), 2h17min47

3) Getu Kure Mideksa (Eti), 2h21min50

4) Giovani dos Santos (Bra), 2h23min16

5) Laurindo Nunes Neto (Bra), 2h28min17

Feminino – 42 km

1) Yadeni Alemayehu (Eti), 2h34min48

2) Marlei Willers (Bra), 2h46min50

3) Mabre Hale Degefa (Eti), 2h49min32

4) Renata Moreno dos Santos (Bra), 3h02min32

Masculino – 21 km:

1) Fabio Jesus, 1h06min30

2) Wellington Bezerra, 1h07min18

3) Alexandre Pastorello, 1h08min18

4) Gustavo Henrique, 1h08min58

5) Jefferson Assis, 1h09min 53

Feminino – 21 km:

1) Jessica Larcerda Soares, 1h20min09

2) Mariana Pontes Vila Luchezi, 1h22min00

3) Raisa Marcelino do Nascimento, 1h22min46

4) Idamara Vieira da Silva, 1h24min35

5) Sirlei Batista do Amaral, 1h25min20.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.