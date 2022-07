Atleta de Americana embarca nesta sexta para o Mundial de BMX, na França

A atleta Monara Lúcia Alencar Moreira, de 11 anos, que compete pelo ABC (Americana Bicicross Clube), viaja nesta sexta-feira (22) para a cidade de Nantes, na França, onde disputa o Campeonato Mundial de BMX 2022, que será realizado entre os dias 26 e 31 deste mês. A família pede ajuda para custeio das viagens para esta e para as próximas competições.

Monara tem na bagagem o tricampeonato brasileiro (2019, 2021 e 2022), uma Copa do Brasil, um Campeonato Paulista, um Campeonato Goiano e um segundo lugar na Taça Brasil. Na França, ela vai competir na categoria 11/12 anos, no dia 27 de julho.

Monara compete no Mundial no dia 27 – Foto: Eliane Jubinsk / @jubinsk

“O sonho da Monara é ser da seleção brasileira na (categoria) Elite e representar o País nas Olimpíadas”, comentou Ana Karolline Alencar Serrão, mãe da atleta, em entrevista ao LIBERAL.

Apesar de competir somente no dia 27, Monara e sua mãe, que a acompanhará na viagem à França como sua responsável legal, embarcam já nesta sexta, junto com o restante da delegação brasileira.

Monara ainda participará do Panamericano e do Sul-Americano neste ano – Foto: Eliane Jubinsk / @jubinsk

Doações

Segundo Ana Karolline, Monara já tem os patrocínios das empresas Kórpore Academia, Atena Cabelo & Estética e Toyo Temakeria, mas ainda busca novos apoiadores e doações para as disputas internacionais.

Além do Mundial de Nantes, a atleta também estará no Panamericano e no Sul-Americano de BMX, que serão realizado em setembro, na Argentina, mais uma vez com os custos por conta da família.

No total, a viagem para Nantes custará R$ 28 mil. Até agora, foram arrecadados cerca de R$ 20 mil, sendo a maior parte de recursos dos pais da menina e de outros familiares. Para quem se interessar, as doações podem ser feitas por Pix, através do número 19995857504.