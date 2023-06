Atleta de Americana é 7º lugar na Maratona de Porto Alegre

O atleta Gustavo Pereira, de Americana, ficou em sétimo lugar na 38ª Maratona Internacional de Porto Alegre, neste domingo. Ele completou os 42 km de prova em 2h21min35s.

A competição reuniu, ao todo, mais de 16 mil participantes, oriundos de diversos estados do Brasil e de outros 15 países. Neste ano, o evento foi dividido em dois dias, com a meia-maratona e corrida rústica no sábado, enquanto a prova principal ocorreu no domingo – com a participação de Gustavo.

Nos 42 km, o vencedor foi Vestus Chemjor, do Quênia, com um tempo final de 2h15min29s. Na sequência aparece o também queniano Collins Kimosop, em segundo lugar, com 2h16min52s, enquanto o brasileiro Gilmar Silvestre Lopes fechou o pódio com tempo de 2h17min22s.

Gustavo Pereira se diz satisfeito pelo resultado, principalmente pela concorrência de estrangeiros, com destaque aos africanos.

“A gente já vinha se preparando desde o início do ano para essa prova, então o resultado foi importante dentro daquilo que planejávamos, mas ficar entre os dez primeiros foi uma surpresa”, disse ao LIBERAL.

O atleta tem o apoio da equipe S2 Assessoria Esportiva, da nutricionista Júlia Salomão, do fisioterapeuta Marcelo Malteze e da Bahia Esportes Acessórios Esportivos. *Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin