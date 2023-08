Atleta de Americana disputará Mundial de BMX neste sábado, na Escócia

A americanense Caroline Amazonas, atleta do ABC (Americana Bicicross Clube), irá competir neste sábado (12) no Campeonato Mundial de Ciclismo, em Glasgow, na Escócia. Essa será sua primeira experiência na categoria denominada championship, que é considerada profissional.

Americanense de 19 anos vai competir em Glasgow, na Escócia – Foto: Divulgação

Caroline competirá na prova BMX Sub-23 feminino, fazendo sua estreia nas classificatórias, que acontecem às 7h30, no horário de Brasília. No domingo (13), a partir das 10h30, haverá a disputa das quartas de final, semifinais e, por fim, a final. Para chegar à decisão, é necessário terminar entre as quatro primeiras colocadas em cada prova.

“Minhas expectativas são muito boas. Esse Mundial é minha primeira competição na categoria championship, que é uma categoria considerada profissional. Então eu quero muito fazer um bom resultado para o Brasil, mas também quero tirar o máximo proveito da experiência”, disse ao LIBERAL.

Aos 19 anos, a atleta compete pelo ABC desde que iniciou sua trajetória no esporte, aos 11. No início deste mês, Caroline foi homenageada na Câmara de Americana com uma moção a parabenizando pela convocação para o Campeonato Mundial, de autoria da vereadora Professora Juliana (PT).