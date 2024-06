Atleta de Americana conquista ouro no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu 

O atleta americanense Eduardo Mattos, de 15 anos, faturou a medalha de ouro do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu para atletas de 4 a 15 anos. A conquista se deu no último domingo (23), no Ginásio de Esportes José Corrêa, em Barueri. O torneio é realizado pela CBJJ (Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu).

Eduardo Mattos ficou em primeiro lugar no Brasileiro de Jiu-Jitsu – Foto: Divulgação

Eduardo disputou a categoria Infanto Juvenil 3, na faixa amarela e peso pluma, equivalente a 48,3 kg. Até chegar à final, ele derrotou Kaêh César Castilho e Matheus Rocha. Na decisão, o garoto levou a melhor contra Brenno Araújo. Ele se diz contente pelo resultado, no que definiu como o maior campeonato do mundo de faixas coloridas.

“A sensação de ser campeão brasileiro em um campeonato grande, o maior do mundo nas faixas coloridas, ainda mais um título que eu queria muito e que ano passado não cheguei nem a subir no pódio, é de muita felicidade e gratidão. É resultado do meu esforço e do trabalho que a gente vem fazendo há mais de um ano, treinando todos os dias de manhã e à tarde, com preparação física também”, disse Eduardo.

Atualmente, o jovem atleta mora em Santa Bárbara d’Oeste e treina com a equipe Almeida JJ. Entre as lutas e treinos, ele concilia seu tempo com os estudos. Neste ano, o adolescente conquistou a medalha de prata no International Kids, assim como um prata e um bronze no Circuito Paulista de Jiu-Jitsu.

