Atleta da Natação Americana, Lucas Dé quebra recorde nacional na categoria Infantil I

O nadador Lucas Dé dos Santos, da equipe Natação Americana, bateu o recorde brasileiro dos 1500 m livre na categoria Infantil I masculina. A marca foi alcançada durante o Campeonato Brasileiro Interclubes Infantil de Inverno, que está sendo disputado em Bauru. O feito do atleta de 13 anos foi alcançado com o tempo de 17min06s25. O recorde anterior era de Pedro Neves Moreira, que fez 17min14s38 em 2021.

Lucas Dé quebrou recorde no Campeonato Brasileiro Interclubes Infantil de Inverno – Foto: Elieser Mota / Natação Americana

A equipe americanense está sendo representada por nove atletas, de acordo com o técnico Fábio Cremonez. “A expectativa é, primeiro, se divertir. Uma parte dos atletas está indo para seu primeiro Brasileiro, então a ideia é criar um ambiente feliz e sadio. Como consequência disso, a gente espera um bom resultado”, disse.

Até o fechamento desta edição, a Natação Americana tinha quatro medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze. Com 289 pontos, ocupava a 5ª colocação geral da competição. Além do recordista Lucas Dé, que se destaca com 115 pontos, Anna Dian aparece com 90.

Na edição do ano passado, a equipe americanense terminou na posição 34, com 81 pontos conquistados. Para este ano, o objetivo é terminar entre os quinze primeiros colocados no ranking geral.

“É um time jovem, que está com a maioria estreando. É criar uma situação agradável para o time, tentar ficar de 10 a 15 (colocação). É um time bem equilibrado para conseguir bons resultados”, completou Cremonez. A competição vai até este sábado.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.