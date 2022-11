Atleta da Cristal Grill vence corrida da Consciência Negra

A equipe da Churrascaria Cristal Grill, que tem o apoio do LIBERAL, teve a vitória de Lucas Bissoli nos 5 km da Corrida da Consciência Negra, realizada neste domingo (20), em Sumaré. Seu irmão gêmeo, Luan, ficou em 4º lugar.

Lucas e Luan conciliam o esporte com o trabalho. Por conta disso, os dois atletas pouco treinaram no último mês, o que faz a avaliação do resultado ser positiva.

“Foi uma corrida muito boa, pelas circunstâncias e pelos bons atletas que correram. Eles vêm numa crescente boa, o tempo não foi dos melhores, mas dentro do percurso, que é uma avenida muito difícil ali na Rebouças, acho que foi uma corrida boa”, disse Reinaldo Nascimento, representante da equipe.

O time da Cristal Grill é treinado por André Zappia e conta também com o apoio da Acácia Farmácia de Manipulação, nutricionista Julia Boldrin, fisioterapeuta Marcelo Malteze e Pat Modas.

