O atleta americanense Alexandre Galgani está realizando uma rifa para viabilizar sua participação no Copa do Mundo de Tiro Esportivo Paralímpico, que será disputada em Al Ain, nos Emirados Árabes Unidos. Para a competição, que acontece entre 5 e 17 de dezembro, Galgani terá que arcar com os custos de passagem e hospedagem.

Isso porque o CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro) não irá bancar os atletas do País na competição. De acordo com Alexandre, a Copa do Mundo não vale vaga para os Jogos Paralímpicos de Paris, no ano que vem, e, por conta disso, o órgão não ajudará financeiramente. Procurado via assessoria de imprensa, o CPB não comentou o caso.

Alexandre Galgani busca recursos para competição nos Emirados Árabes – Foto: Arquivo Pessoal

No entanto, o torneio vale pontos para o ranking da WSPS (World Shooting Para Sport), o que motiva Galgani a participar. Atualmente, ele compete as provas R4 carabina ar de pé 10 m, R5 Carabina ar deitado 10 m e R9 Carabina .22 Lr deitado 50 m. Atualmente, sua melhor colocação é na R5, na qual ocupa o 11º lugar com 322,13 pontos.

“A importância da rifa é que, sem ela, eu não conseguiria ir para o campeonato. É muito importante para mim, porque vale ranking mundial, e infelizmente não estava nos projetos do comitê enviar uma equipe brasileira, senão iríamos por conta. O comitê focou nos campeonatos que valem vaga para a Paralimpíada”, disse.

No Campeonato Mundial de Tiro Esportivo Paralímpico, em outubro, no Peru, Galgani teve bons resultados. Na prova R9 carabina .22, 50 metros, posição deitado, o morador de Sumaré ficou em sétimo lugar.

Com isso, conquistou a melhor posição de um brasileiro em provas individuais na edição do torneio. Na prova R4 carabina de ar, 10 metros, em pé, ficou em terceiro lugar em equipe. Por ter se classificado para a final da R9 individual, receberá pontos no ranking mundial e ainda aguarda a atualização da colocação.

A rifa tem o valor de R$ 45 por número e irá correr no dia 23 de dezembro, com o prêmio sendo uma televisão de 65 polegadas ou seis mil reais em dinheiro. Interessados devem realizar um Pix para a chave celular (19) 99771-4713 e, posteriormente, enviar o comprovante de pagamento para o mesmo número.

Parapan

Na segunda-feira (13), Alexandre Galgani embarca para Santiago, no Chile, para a disputa dos Jogos Parapan-Americanos. A competição terá início no dia 17 e irá até o dia 26.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.