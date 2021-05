Associação realiza vaquinha para reforma do ginásio do São Pedro

A Adecresp (Associação Esportiva Crescendo com o Esporte), que atua há 11 anos com basquete masculino em Americana, realiza uma vaquinha online para reformar o ginásio do São Pedro. Liderada pelo técnico Élcio Ortiz, a associação busca arrecadar R$ 6 mil.

O objetivo é fazer uma manutenção na quadra, nos aros e nas tabelas, substituir os colchões de proteção e trocar as cadeiras e bancos quebrados. “A gente vai conseguir fazer isso e deixar o ambiente fantástico”, disse o treinador.

Adecresp trabalha com aulas de basquete para crianças e adolescentes – Foto: Arquivo / O Liberal

Ele iniciou a arrecadação no último dia 20 e, até a tarde desta quarta-feira (26), já havia juntado R$ 4 mil. A doação pode ser feita pelo site vakinha.com.br/vaquinha/reforma-do-ginasio-sao-pedro.

A Adecresp faz um trabalho social no ginásio, onde promove aulas para crianças e adolescentes. A entidade cuida do local por meio do programa Amigos do Esporte, que permite a realização de convênios entre a prefeitura e a iniciativa privada para investimentos em espaços públicos.

“São várias opções de investimentos, e podem participar pessoas jurídicas, associações de classe, de bairro, clubes de serviços e pessoas jurídicas. Esses parceiros podem usar o local para divulgar sua própria empresa e aumentar a visibilidade do seu negócio”, explicou a secretária municipal de Esportes, Grasiele Rezende.

No ginásio do São Pedro, a pasta ainda recebe o apoio da Inovação Prevenção e Combate a Incêndio e da Acefer Tintas, que estão patrocinando reformas na quadra, com lixamento do piso e pintura.

Segundo Grasiele, a secretaria também contará com uma ajuda financeira do Basquete Adriana Santos/Unimed, a antiga ADCF, que trabalha equipes femininas de base.