Assembleia da recuperação judicial do Rio Branco é adiada pela segunda vez

Assim como no primeiro adiamento, em dezembro, motivos foram negociações com os credores em andamento

A assembleia para discutir o plano de recuperação judicial do Rio Branco, marcada para a manhã desta quinta-feira (8) e que contou com a participação de 13 credores, foi adiada pela segunda vez para negociações. Com isso, o resultado continua indefinido e uma nova reunião online está agendada para 27 de fevereiro, às 10h.

A AGC (Assembleia Geral de Credores) teve a primeira convocação feita em 6 de dezembro de 2023, mas não houve quórum para que a discussão acontecesse, uma vez que era necessário o comparecimento de mais da metade dos credores, em valor.

Já na segunda chamada não havia um número mínimo de participantes estipulado, sendo 15 credores presentes. Porém, o encontro não foi conclusivo pelo mesmo motivo desta quinta: as negociações com os credores, ainda em andamento. Ao todo, 13 credores participaram da assembleia desta quinta.

“Em que pese a recuperanda [Rio Branco] tenha envidado todos os esforços, ainda não foi possível finalizar as negociações e apresentar um aditivo factível a ser trazido em votação”, diz a ata da assembleia.

O plano é todo negociado em conjunto com os credores. As tratativas englobam condições de pagamento, desde valores até a forma que será pago.

Inicialmente, o plano apresentado pela agremiação previa a quitação do que deve aos credores trabalhistas de valor até 150 salários mínimos. Aos demais, seria pago 15% do valor total em 180 parcelas, ou seja, 15 anos.

A proposta considera uma dívida total de R$ 6.691.452,87, sendo R$ 266.552,89 para os credores trabalhistas e R$ 6.424.899,98 para os demais. Com o desconto proposto, o valor pago pelo Tigre seria de cerca de R$ 960 mil.