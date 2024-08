Às vésperas do Gigantão, pista de atletismo do Centro Cívico é fechada temporariamente

Motivo é a instalação de iluminação de LED do campo de futebol, que receberá jogos do Amador a partir desta quinta

A pista de atletismo do Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico de Americana, está fechada temporariamente. O motivo é a instalação da nova iluminação de LED do campo, que receberá jogos do Campeonato Amador Gigantão a partir de quinta-feira (29). De acordo com a Secretaria de Esportes, o espaço para corrida ficará fechado para o público até sexta-feira (30).

Na quinta será realizado o jogo de abertura do Gigantão. Às 19h, o São Jerônimo/Bruxela, que foi campeão da primeira divisão de 2023, encara o Unidos da Morada, que faturou a segundona no ano passado. Os demais jogos da primeira rodada acontecem no sábado (31). A primeira divisão conta com 19 equipes divididas em quatro grupos.

Pista de atletismo do Centro Cívico está fechada para iluminação do campo, que receberá o Gigantão – Foto: Prefeitura de Americana/Divulgação

No Grupo A, estão Paysandu, Guanabara, São Vito e Parná; o Grupo B conta com Bruxela, Unidos da Morada, Atlético Novo Mundo, Mirandola e Morada do Sol; o Grupo C é composto por Zanaga, Unidos Mathiensen, Grêmio Horizonte, MDP e River Plate; enquanto o Grupo D tem São Roque, Barrocos, Cantareira e Lírios City.

Segunda Divisão

A segunda divisão teve início neste domingo (25). O principal destaque foi a goleada do Boa Vista por 7 a 1 diante do Monte Verde/Cariobinha. Outro jogo de muitos gols foi Faixa Preta 3×2 Atlético Guanabara.

Confira os resultados:

Grupo A

Parque Gramado 2×0 Jardim América 2

Arsenal 0x2 Sporting ZNC

Grupo B

Boa Vista 7×1 Monte Verde/Cariobinha

América 1 0x1 Lions Athletic Club

Grupo C

Predador/Botafogo 0x0 Estrela Azul

Atlético Guanabara 2×3 Faixa Preta

Grupo D

Benedettos 1×1 Real Santa Fé

Unidos do São Luís 0x2 Liverpool

Atlético Jardim dos Lírios 0x3 Leão Sport Club

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.