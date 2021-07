As turbulências superadas por Galgani no caminho para Tóquio

Dezesseis de março de 2002. Desde então, tudo mudou para Alexandre Galgani, morador de Sumaré. Foi nesse dia que ele sofreu um acidente que, no final das contas, o transformou num atleta de ponta do tiro esportivo paralímpico.

Inclusive, neste ano, em Tóquio, Galgani disputará pela segunda vez os Jogos Paralímpicos e irá atrás de sua primeira medalha no torneio. Porém, não faltou turbulência em sua trajetória.

Naquele 16 de março de 2002, Galgani bateu a cabeça no fundo da piscina da chácara da família, em Sumaré, e perdeu o movimento dos membros. Não conseguia nem ficar sentado. Mas, com o tempo, conseguiu se reabilitar, apesar de ter permanecido com limitações.

Galgani vai disputar três provas no Japão e a expectativa dele é disputar duas finais, com ao menos um pódio – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Anos depois, encontrou no tiro esportivo uma forma de se entreter. “Depois que eu melhorei um pouco, que eu tive condições de conseguir voltar a fazer algumas coisas, foi quando eu fui buscar algum esporte para ter como hobby mesmo. Não era nem para ser profissional, para levar a sério. Era mais para passatempo mesmo”, diz.

Desde pequeno, aliás, ele já praticava a modalidade com seu falecido pai, Sérgio Galgani. “Sempre brinquei de tiro com o meu pai. Ele sempre incentivou a gente e me ensinou tudo.”

Elogiado por sua qualidade e incentivado pelo pai, Galgani resolveu ingressar nos campeonatos e fez sua estreia no Sul-Americano de 2013.

O primeiro tiro, no entanto, não saiu.

“Na hora que o cara deu o ‘start’ para começar a prova, fui atirar, a arma pifou”, conta. Mesmo assim, ele seguiu na competição e ficou em sexto lugar.

Em março de 2014, Galgani voltou a competir, agora na Copa Brasil, cravando seu nome na história ao bater o recorde nacional, além de ter sido campeão. “Foi quando eu fui convocado para ir para a seleção brasileira”, conta.

A partir daí, sua carreira decolou. Hoje, aos 38 anos, ele detém o recorde das Américas nas provas R4 (carabina de ar em pé 10 m) e R9 (carabina .22 deitado 50 m), além da melhor marca sul-americana na R5 (carabina de ar deitado 10 m).

Ele vai disputar as três provas em Tóquio. “O mínimo que eu gostaria é participar de duas finais: uma de ar e a 22. E, no mínimo, o pódio de uma”, projeta Galgani, que integra a categoria SH2, na qual os competidores usam suporte para a arma.

Em sua primeira participação nos Jogos Paralímpicos, no Rio-2016, o atirador teve como melhor resultado o 18º lugar, na R4. Agora, ele acredita que pode brigar de igual para igual com qualquer adversário.

Nessa caminhada rumo às Paralimpíadas, Galgani conta com o patrocínio do programa federal Bolsa Atleta, da CBC (Companhia Brasileira de Cartuchos), da Taurus e também do Time São Paulo.

Antes do acidente, atirador chegou a praticar basquete

Antes do acidente ocorrido em 2002, Alexandre Galgani, que atualmente se destaca no tiro esportivo paralímpico, também passou por outras modalidades esportivas. Inclusive, já foi jogador profissional de basquete. Ele atuava em Campinas, onde defendeu o Tênis Clube e também a Hípica.

“Um pouco antes do meu acidente, eu tinha dado uma parada de jogar, mas eu gostava muito. O esporte que eu mais gostava era o basquete”, relembrou Galgani.

Ele esteve em quadra em competições como os Jogos Regionais e parou de treinar porque tinha dificuldades em conciliar o basquete e os estudos. “Tive de acabar largando os treinos. Foi quando eu abandonei o basquete”, lembra o atirador.

O morador de Sumaré chegou a jogar, até mesmo, tênis de mesa, também como profissional. No entanto, agora, ele nem pensa em se aventurar em outra modalidade.

Seu foco está, exclusivamente, no tiro esportivo, esporte que o levará para sua segunda disputa de Jogos Paralímpicos. “Depois que eu comecei no tiro, não tem para ninguém. Só o tiro mesmo”, diz.