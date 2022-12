Artur Fortunato vence competição nacional no Rio de Janeiro

Artur compete pela modalidade Fossa Olímpica, na categoria Sênior Prato A - Foto: Divulgação

O atleta americanense de tiro esportivo Artur Fortunato venceu, neste fim de semana, a etapa final do Campeonato de Excelência de Tiro ao Prato, no domingo (27), no Rio de Janeiro. Além disso, ficou em terceiro lugar na etapa final do Campeonato Brasileiro de Tiro ao Prato. Ambas as competições são organizadas pela CBTE (Confederação Brasileira de Tiro Esportivo).

Artur compete pela modalidade Fossa Olímpica, na categoria Sênior Prato A. Na etapa do torneio de Excelência, alcançou 120 pontos ao acertar 96% dos tiros. Em cinco séries de 25 tiros, acertou todos em três delas. Nas outras foram 22, 23 e 24.

Na etapa do Campeonato Brasileiro, foram apenas três séries de 25 tiros. O desempenho do americanense foi de 23, 23 e 25, respectivamente, terminando a prova com 71 pontos e 94,6% de aproveitamento.

Com a etapa do fim de semana, Artur encerrou a temporada de 2022. Ele volta a competir na primeira etapa do Mundial 2023, que será realizada entre 18 e 22 de janeiro, no Marrocos. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco.