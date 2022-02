Artur Fortunato fica em 3º na abertura da temporada nacional de tiro ao prato

Americanense obteve resultado na 1ª etapa do Campeonato de Excelência, evento organizado pela CBTE

O atirador americanense Artur Fortunato, de 24 anos, ficou em terceiro lugar na primeira etapa do Campeonato de Excelência, evento que abriu a temporada nacional de tiro ao prato. Organizado pela CBTE (Confederação Brasileira de Tiro Esportivo), o torneio aconteceu no Clube Paranaense de Tiro, em Piraquara (PR), no último fim de semana.

Atirador acertou 117 de 125 pratos em disputa válida pela categoria Sênior A – Foto: Divulgação

Artur, que compete na modalidade Fossa Olímpica, quebrou 117 de 125 pratos. Ele terminou atrás apenas do gaúcho Roberto Schmits e do catarinense Jaison Sandro Santin, ambos com 119 acertos. A disputa foi válida pela categoria Sênior A, que reúne os principais atiradores.

Artur trabalha com foco no ciclo olímpico para os Jogos de Paris-2024 e tem se destacado nos eventos nacionais.

Inclusive, o americanense encerrou 2021 na liderança do Ranking Qualidade da CBTE, que lista os melhores atletas da atualidade no País e serve como parâmetro para formação da Seleção Brasileira.

Agora, ele está na segunda posição, abaixo de Santin, que assumiu a ponta após a rodada inaugural do Campeonato de Excelência.