Artur Fortunato disputa a Copa do Mundo a partir da próxima semana

O americanense Artur Fortunato, de 23 anos, está com presença confirmada na Copa do Mundo de Tiro Esportivo, que acontece entre os dias 22 de maio e 3 de junho, na Croácia. Já de olho nas Olimpíadas de Paris-2024, o atleta usará o torneio como treinamento para o próximo ciclo olímpico.

Atleta pratica a modalidade desde 2018 e já acumula conquistas – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Artur, que compete no tiro ao prato, estará acompanhado de seu avô e treinador Athos Pisoni. “A nossa expectativa é quebrar o maior número de pratos possível e, com isso, o resultado virá”, disse o atirador ao LIBERAL.

Segundo Athos, o Mundial integra uma série de competições internacionais que serão disputadas por seu pupilo até 2024.

“Isso faz parte de um programa de treinamento que o Arthur está fazendo, de participações internacionais, com vista ao ciclo para as Olimpíadas de Paris. Porque, para essa Olimpíada agora, não teve tempo. Ele entrou depois do ciclo olímpico no circuito de treinamento e prova”, afirmou.

O técnico também destacou o nível do evento, que contará com participantes de renome internacional, inclusive o brasileiro Felipe Wu, medalhista de prata Jogos do Rio-2016 e campeão pan-americano em 2015.

Ainda de acordo com Athos, a Copa do Mundo reúne todas as modalidades olímpicas do tiro esportivo. “É um evento de grande vulto”, comentou o treinador, que elogiou a preparação do neto. “O Artur está muito bem treinado, muito bem preparado, treina diariamente”, declarou.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Excelência

Antes, no entanto, Artur tem pela frente outro torneio: a terceira etapa do Campeonato de Excelência, que é promovido pela CBTE (Confederação Brasileira de Tiro Esportivo). A competição começou na última quinta-feira, em Santa Luzia (MG), e termina neste domingo.

O americanense pratica tiro esportivo desde 2018 e já acumula medalhas em eventos nacionais. Desde o início, ele treina sob os olhares de Athos, expoente da modalidade no Brasil e campeão nos Jogos Pan-Americanos de 1975.