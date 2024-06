Artilheiro e craque da A4, Gustavo Brandão se despede do Rio Branco e está a caminho do Monte Azul

O zagueiro Gustavo Brandão, artilheiro e craque do Campeonato Paulista Série A4 com o Rio Branco, se despediu oficialmente do clube nesta segunda-feira (3). Apesar de ter o interesse em permanecer no Tigre, não houve acordo para a renovação de contrato e o defensor está a caminho do Monte Azul, time no qual vai disputar a Copa Paulista.

Brandão chegou ao Rio Branco no fim de 2023, contratado para a disputa da Série A4. Durante o estadual deste ano, ele esteve em campo em todos os 21 jogos do time e marcou nove gols. À reportagem, o defensor confirmou que não ficará no Tigre para a sequência da temporada, mas afirmou que ainda não bateu o martelo com nenhuma equipe.

Gustavo Brandão comemorando gol no jogo de ida da final da Série A4 – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

“Agradeço aos torcedores pelo apoio e carinho que tiveram comigo durante essa passagem pelo Rio Branco. Gratidão por tudo que vivi com essa camisa e por tudo que foi conquistado com esse clube de tão grande história. Nesse momento vou trilhar novos caminhos, mas espero que num futuro próximo possa vestir essa camisa de novo. Foi um prazer e uma honra”, disse ao LIBERAL.

O gerente de futebol do Tigre, Brenno Presotto, também confirmou a saída do zagueiro. “É uma coisa natural do futebol, porém não foi pelo lado do Rio Branco. Tentamos de tudo, mas não foi possível no momento a renovação e infelizmente não chegamos a um acordo. Vida que segue, sucesso para o atleta e o pessoal dele”, explicou.

Time de Neymar pai e Émerson Sheik

Apesar de Brandão ainda não ter assinado com a nova equipe, ela deverá ser o Monte Azul, em contrato válido apenas para a disputa da Copa Paulista. O clube é uma SAF (Sociedade Anônima do Futebol) que tem o empresário Neymar da Silva Santos, pai do atacante Neymar, e o ex-jogador Émerson Sheik na gestão.

Neste ano, a equipe foi rebaixada da Série A2 para a Série A3 do Paulista. Na Copa Paulista, o clube de Monte Azul Paulista integra o Grupo 2, enquanto o Rio Branco está na chave 4. Assim, Brandão poderia reencontrar o Tigre apenas em um eventual mata-mata.

Gustavo Brandão durante a premiação da Série A4 – Foto: Rodrigo Corsi / Ag. Paulistão

Devido à boa passagem pelo alvinegro de Americana, Gustavo Brandão atraiu interesse de equipes de divisões superiores, incluindo Ponte Preta e Sport Recife. Apesar disso, o zagueiro alega que não houve nada concreto.

Estreia na Copa Paulista

A primeira partida do Rio Branco na Copa Paulista será no dia 15 deste mês, às 15h, contra o Primavera, no estádio Décio Vitta. O Grupo 4 ainda conta com Capivariano, Red Bull Bragantino e São Bento.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin