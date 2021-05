Apresentado no Tigre, Rodrigo Guimarães garante: ‘este é o ano do acesso’

Jogador acredita em “grande projeto” pelo clube americanense – Foto: Thiago Barreto / Rio Branco

O atacante Rodrigo Guimarães, que se juntou ao elenco do Rio Branco na última terça-feira (25), está com a confiança lá em cima para a disputa do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a popular Bezinha. Apresentado pelo clube nesta sexta, o jogador garantiu que “este é o ano do acesso”.

“Neste ano, vamos fazer um grande projeto, em busca do acesso. Estou muito feliz com a confiança da diretoria”, disse.

Conhecido como Rodrigo Pelé, o atleta de 23 anos foi contratado em janeiro pelo Tigre, que, no mês seguinte, o emprestou para o Velo Clube. Ele defendeu a equipe rioclarense em dez jogos na Série A2 deste ano, quatro deles como titular. “Venho de um campeonato bom”, afirmou.

Em 2020, Rodrigo disputou a Bezinha pela Itararé e, com quatro gols, ajudou o time a chegar até as quartas de final.

No Rio Branco, o jogador tem a concorrência de outros dois atacantes: Miqueas e Thiago, que, assim como ele, também jogam pelos lados. A competição deste ano começa em 22 de agosto, com encerramento programado para 31 de outubro.