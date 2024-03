Novo coordenador técnico do clube afirma que o projeto envolve trabalho no profissional e nas categorias de base

O novo coordenador técnico do Rio Branco, Leandro Mehlich, disse nesta quarta-feira (13), em sua apresentação oficial, que pretende estruturar uma metodologia de jogo e trabalho no clube de Americana. De acordo com o profissional de 49 anos, a ideia é fazer com que exista um padrão que comece nas categorias de base e vá até o time principal.

Leandro Mehlich prevê trabalho padronizado entre profissional e base do Rio Branco – Foto: Gustavo Tomazeli/Rio Branco

No dia a dia, Mehlich irá fazer um trabalho integrado ao do treinador Raphael Pereira, efetivado nesta semana, que também é coordenador das categorias de base. Apesar de ter iniciado a temporada de 2024 como treinador do Grêmio São-Carlense, no Campeonato Paulista Série A4, Mehlich não poderá comandar o Tigre em jogos, já que o regulamento da FPF (Federação Paulista de Futebol) permite que os técnicos treinem apenas uma equipe por competição.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Tive o convite para que a gente pudesse estruturar a metodologia de jogo do clube num todo. Eu já fiz isso no Ska Brasil, trabalhando como coordenador após o término da Bezinha (quarta divisão de 2023). Vamos implementar filosofia de jogo e metodologia de treinamento em todas as categorias, com o profissional embutido nelas”, disse Mehlich.

‘O clube precisa produzir atletas’

De acordo com o coordenador, a ideia de incluir a base no sistema de jogo e de trabalho tem o objetivo de revelar novos jogadores. Vale ressaltar que, em outros tempos, o Rio Branco revelou nomes como Marcos Assunção, Mineiro, Flávio Conceição, Marcos Senna e Macedo ao mundo do futebol.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

“O Raphael continua com as ideias e o pensamento, temos conversado bastante sobre isso e eu, como coordenador, tenho ajudado bastante desde o início da semana. Vamos fazer isso no Sub-20 e possivelmente no Sub-17 e Sub-15 também, para que o Rio Branco tenha uma estrutura única de metodologia de trabalho e consiga evoluir. O clube precisa produzir atletas para ser autossustentável”, completou.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Dentro de campo, o Tigre vem de uma vitória por 2 a 1 diante do Taquaritinga, fora de casa. A próxima partida será neste sábado (16), às 15h, contra o Barretos, no estádio Décio Vitta, em Americana. O Rio Branco tem 17 pontos e ocupa a 6ª colocação na tabela da Série A4, dentro da zona de classificação.