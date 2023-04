Após vitória na estreia, União inicia nesta terça a preparação para o dérbi

Depois de começar o Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, com vitória diante do Colorado Caieiras, por 1 a 0, no domingo, fora de casa, o União Barbarense volta sua atenção ao dérbi contra o Rio Branco, que será no sábado (29). A equipe treinada por Toninho Cobra se reapresenta nesta terça-feira (25).

Toninho Cobra é o treinador do União Barbarense na Bezinha deste ano – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Durante a semana, o time fará treinos no estádio Antonio Guimarães, palco da partida, e em campos municipais. O clássico entre as equipes da RPT (Região do Polo Têxtil) marca a primeira partida do Leão da 13 à frente de seu torcedor após mais de dois anos.

Para enfrentar o Tigre, a equipe não terá nenhum desfalque por cartões e, até o momento, ninguém está lesionado. Os ingressos para o jogo de sábado estão sendo vendidos na secretaria do clube. Os valores variam entre R$ 20 e R$ 40 na arquibancada e R$ 30 e R$ 60 para o setor da cativa.

ESTREIA

O gol da vitória foi marcado de cabeça pelo atacante Pinote, aos 41 do segundo tempo, após cobrança de escanteio. A partida foi parelha e com chances para os dois lados, mas o Leão contou com a falta de pontaria dos jogadores do Colorado.

Com os resultados da rodada inicial, o União assumiu a segunda posição do grupo 4, que teve o empate de 1 a 1 entre Rio Branco e Paulista, além da vitória do Ska Brasil por 3 a 0 contra o Amparo.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.