Após vitória na estreia na Copa Paulista, Rio Branco retoma preparação

Tigre terá uma semana para se preparar para enfrentar o Capivariano, no próximo sábado, fora de casa

O Rio Branco se reapresentou nesta segunda-feira (17) para iniciar a semana de treinamentos visando a segunda rodada da Copa Paulista. Após vencer o Primavera por 1 a 0 no último sábado (15), no estádio Décio Vitta, em Americana, a equipe realizou um trabalho regenerativo visando o duelo contra o Capivariano, no próximo sábado (22), às 15h, em Capivari.

Em seu primeiro jogo como técnico oficial do Tigre, Leandro Mehlich avaliou de forma positiva a atuação da equipe, especialmente no segundo tempo. Na ocasião, além de ter feito o gol da vitória, o time de Americana ainda criou diversas chances de ampliar o placar, parando na trave e em boas defesas do goleiro do Primavera.

Rio Branco volta a campo no próximo sábado, contra o Capivariano – Foto: Lucas Ardito / Liberal

“Temos de ter paciência e organização. No primeiro tempo fomos bem postados defensivamente, mas ofensivamente não conseguimos criar muitas chances. Já no segundo tempo conseguimos ajustar no vestiário, não houve troca nenhuma, mas a gente mudou a postura e algumas orientações táticas que fizeram a diferença”, analisou.

Para a semana de trabalho, Mehlich espera uma evolução geral do time. “Estamos no caminho. O time vai melhorar fisicamente, tecnicamente, taticamente e mentalmente”, completou o treinador.

Durante a semana, a tendência é que a equipe continue realizando treinamentos nas formações 3-5-2 e 4-3-3, assim como foi durante a intertemporada. No jogo de estreia, Mehlich optou pelo esquema com três zagueiros, colocando em campo João Duarte, Fernando Dias e Edílson Júnior – três estreantes. Paim, remanescente do Campeonato Paulista Série A4, voltou a treinar após se recuperar da dengue.

Disputa no gol

No gol, a disputa segue aberta entre Sandro, que foi o titular contra o Primavera, e Luan Labiuc. Após o jogo contra o Primavera, o treinador afirmou que pretende dar chances aos dois ao longo da competição.

“A gente vem falando com os goleiros e com o Fábio Guedes, que é o preparador. Temos um plano a seguir, de oportunizar os dois. É lógico que isso depende da semana, depende do jogo, o Sandro fez uma boa partida e, quando foi exigido, esteve presente. Isso nos dá segurança e a gente sabe que o Luan também nos dá segurança. A tendência é que a gente oportunize ele também”, finalizou.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.