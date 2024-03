Após vitória fora, Rio Branco recebe o Barretos no Décio Vitta

Depois de uma semana livre para treinos e preparação, o Rio Branco volta a campo neste sábado, às 15h, para enfrentar o Barretos, no estádio Décio Vitta, em Americana. O duelo é válido pela 12ª rodada do Campeonato Paulista da Série A4 e marca um confronto direto pela parte de cima da tabela.

Com a vitória fora de casa diante do Taquaritinga, no último sábado, o então interino Raphael Pereira foi efetivado na função de treinador do Tigre. Além disso, a preparação durante a semana contou com a presença de Leandro Mehlich, ex-técnico do Grêmio São-Carlense, que assumiu o cargo de coordenador técnico do clube.

Rio Branco vem de vitória fora de casa e busca subir na tabela – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Ele tem auxiliado Raphael Pereira nos treinamentos ao longo da semana, inclusive com o discurso de padronizar o estilo de jogo do profissional e da base. Para o duelo deste sábado, Raphael terá mais peças à disposição. Isso porque o zagueiro Paim, que foi expulso durante o dérbi diante do União Barbarense, está liberado para atuar novamente.

Além dele, os goleiros Eder e Sandro, assim como os laterais Guilherme Gusso e Guilherme Aguiar treinaram normalmente durante a semana e podem ir para o jogo. O quarteto foi expulso pela briga generalizada que ocorreu após o clássico e aguarda qual será a resolução do TJD (Tribunal de Justiça Desportiva) de São Paulo sobre o caso.

Por outro lado, o time não terá o meia Gui Marques, que recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão. Para seu lugar, Carlos Iury, Vitinho e Bruninho emergem como opções. Assim, o time pode ter Eder (Luan); Braian, Gustavo Brandão, Ricardo e Paim (Guilherme Aguiar); Flávio, Kayllan e Grigor; Felipe Muranga, Bismarck (Batista) e Carlos Iury (Vitinho).

Com 17 pontos, o Rio Branco ocupa a sexta posição. Se vencer hoje, pode terminar a rodada entre os quatro primeiros colocados da Série A4, a depender dos demais resultados da rodada. Se perder, há chance remota de deixar o G8.

Já o Barretos ocupa a terceira posição, com 21 pontos. Apesar disso, o time vem de uma derrota por 3 a 0 para o Audax, dentro de casa. Se vencer hoje, a equipe pode assumir a liderança, mas, em caso de nova derrota, pode cair para o quinto lugar.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.