Após uma década, Americana volta a receber etapa de liga regional de tênis de mesa

Município será sede da Liga Metropolitana da modalidade, com expectativa de reunir 200 atletas

Americana irá receber neste domingo (17) a 2ª etapa da Liga Metropolitana de Tênis de Mesa, a partir das 8h. De acordo com a Secretaria de Esportes, essa é a primeira vez em 10 anos que o município sediará um torneio regional. A competição será no Ginásio de Esportes Rodrigo Benazzi, localizado no Centro Cívico.

O torneio contará com cerca de 200 atletas de 20 cidades do Estado de São Paulo. Segundo o município, 16 mesatenistas americanenses marcarão presença na etapa, que integra o calendário de ligas da CBTM (Confederação Brasileira de Tênis de Mesa).

Expectativa é atrair cerca de 200 competidores em torneio de tênis de mesa – Foto: Divulgação/Prefeitura de Americana

“Sediar uma etapa dessa liga tão reconhecida e disputada é motivo de muito orgulho para todos nós. Isso nada mais é do que um reconhecimento pelo excelente trabalho que nossos professores e atletas estão desempenhando”, disse o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Ele ainda completou ressaltando a torcida pelas pratas da casa. “Que seja uma grande festa e estaremos na torcida pelos mesatenistas americanenses”, finalizou.

