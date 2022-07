Após três derrotas seguidas, Rio Branco demite o técnico Paulinho McLaren

A diretoria do Rio Branco anunciou na tarde deste domingo (17) a demissão do técnico Paulinho McLaren, que deixa a equipe na lanterna e sem nenhum ponto conquistado no Grupo 8 da segunda fase do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha.

Paulinho McLaren não é mais técnico do Rio Branco – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Paulinho chegou ao clube há pouco mais de um mês, em 13 de junho, após a demissão de Betão Alcântara. Na ocasião, ele logo conseguiu duas vitórias importantes, contra o Amparo, fora de casa, por 2 a 1, e contra o União São João, em Americana, por 1 a 0, classificando a equipe para a segunda fase.

No entanto, com o início da nova etapa, o Tigre, mesmo com a chegada de alguns reforços, amargou três derrotas consecutivas. Primeiro, perdeu em casa do Mauá Futebol, por 1 a 0, e depois foi goleado pelo Grêmio Prudente por 4 a 1, fora de casa. Por fim, perdeu nesta sexta-feira (15) do XV de Jaú, novamente fora, por 2 a 0.

Com duas vitórias e três derrotas em cinco jogos, Paulinho McLaren deixa a equipe com um aproveitamento de 40%. Segundo o clube, a rescisão se deu de forma amigável entre as partes.

Ainda sem um novo técnico, os treinos desta semana no clube serão comandados de forma interina pelo gerente de futebol do Tigre, Tony Ferreira. O próximo jogo da equipe será no sábado (14), de novo contra o XV de Jaú, mas agora no estádio Décio Vitta, em Americana.