Após rodada do fim de semana, Gigantão conhece duelos de semifinal

As semifinais do Campeonato de Futebol Amador Gigantão estão definidas. No sábado (23), aconteceram os últimos duelos da fase quartas de final, que terminou com classificações de Descubra e Bruxela – que se enfrentarão. A dupla se junta a São Roque e Zanaga como as equipes confirmadas na próxima etapa do torneio.

Para avançar, o Descubra goleou a equipe do Unidos Mathiensen por 3 a 0, em jogo realizado no campo do São Vito. O Bruxela, por sua vez, derrotou o River Plate por 2 a 0, no Unidos da Cordenonsi, para garantir a classificação na semi. Assim, as duas equipes se enfrentarão por uma vaga na grande decisão.

Do outro lado da chave, São Roque e Zanaga entrarão em campo para medir forças. No meio de semana, o São Roque venceu o Guanabara por 4 a 1, enquanto o Zanaga deixou para trás o Cidade Jardim ao vencer por 2 a 1.

A Prefeitura de Americana ainda não anunciou as datas e horários da semifinal do Gigantão. No entanto, de acordo com apuração da Rádio Clube (AM 580), o duelo entre Zanaga e São Roque será na quarta-feira (27), às 20h, enquanto Descubra e Bruxela se enfrentam na quinta-feira (28), às 20h. Ambos os jogos serão no Centro Cívico.

Segunda divisão

Os quatro jogos de quartas de final da segundona do Gigantão foram disputados no domingo (24). O Unidos da Morada venceu o Liverpool por 2 a 0; o Grêmio Horizonte goleou o América II por 3 a 0; a equipe do Paysandu derrotou o Arsenal Novo Mundo por 2 a 1; enquanto o Lírios City venceu o Sporting ZNC por 1 a 0.

Na semifinal, os duelos serão entre Unidos da Morada x Grêmio Horizonte e Paysandu x Lírios City. As partidas deverão ser disputadas no domingo (1º). *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco