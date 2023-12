Após reformas, cinco quadras de tênis do Centro Cívico serão entregues nesta quarta

Obra teve investimento de R$ 645,9 mil, o maior desde a inauguração do complexo

Centro de tênis foi inaugurado em 1990 e nunca passou por reforma completa - Foto: Secom_Divulgação

As cinco quadras do Centro Municipal de Tênis Mário Coronelli, no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico, serão entregues nesta quarta-feira, às 18 horas, depois de passarem por reformas.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

As intervenções incluíram a revitalização completa do piso, substituição de telas e alambrados, pintura das paredes e arquibancadas, reforma dos banheiros e da entrada do complexo, paisagismo e instalação de nova identificação visual.

“Chegou a hora de devolvermos as quadras de tênis do Centro Cívico à população, agora completamente renovadas e adequadas. Essa era uma reforma bastante pedida e estamos muito felizes em entregar este lindo espaço”, celebrou o prefeito Chico Sardelli.

O investimento foi de R$ 645,9 mil, sendo o maior desde a inauguração do complexo.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

“As quadras, que estavam bastante degradadas, ganharam um novo piso, a estrutura em volta foi renovada e tudo está em perfeitas condições”, ressaltou o secretário de Esportes, Marcio Leal, ao falar sobre as obras executadas.