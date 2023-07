Após quase quebrar recorde na semifinal, Felipe Bardi é bronze no Troféu Brasil

No mesmo dia em que quase quebrou o recorde nacional nos 100 m rasos de atletismo, Felipe Bardi foi terceiro colocado no XLII Troféu Brasil Interclubes de Atletismo, em Cuiabá. Nesta quinta-feira (6), o velocista americanense havia feito um tempo de 9s97 na semifinal, mas o vento favorável de 2,1 metros por segundo não permitiu o registro do recorde, cuja marca atual é de 10s0. Na final, ele fez a prova em 10s20.

O recorde brasileiro na prova é de Robson Caetano da Silva, que cravou 10s em 1988. Para um recorde ser homologado, o vento precisa estar favorável em, no máximo, 2 metros por segundo. A final foi vencida por Paulo André Camilo, do Caes (Clube de Atletismo do Espírito Santo), que terminou em 10s15 e conquistou o ouro.

A medalha de prata ficou para Rodrigo do Nascimento, do Pinheiros, que finalizou a prova em 10s17. Bardi, que representa o Sesi-SP, foi o terceiro com 10s20 e não conseguiu repetir o feito de 2022, no qual se sagrou campeão do Troféu Brasil.

Os demais finalistas foram Erik Cardoso (10s21), Jorge Henrique Vides (10s23), Juliano da Silva (10s41), Flávio Gustavo Barbosa (10s52) e Vinícius Moraes (10s56). O Troféu Brasil vai até o domingo (9), e terá Felipe Bardi competindo ainda nos 200 m e no revezamento 4×100 m.

