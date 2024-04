Reforma Velódromo de Americana será entregue nesta sexta

A reforma do Velódromo Municipal Miguel Stoco, no bairro Chácara Machadinho, em Americana, será entregue nesta sexta-feira (5), às 18h. Iniciadas em janeiro deste ano, as obras contemplaram melhorias na estrutura do espaço, que vinha sendo alvo de reclamação dos ciclistas desde 2020.

Reforma do Velódromo de Americana será entregue nesta sexta – Foto: Marilia Pierre/Prefeitura de Americana

O velódromo, que possui uma pista de 333 metros, é utilizado para treinamentos e competições de ciclismo. Além da reforma e pintura da pista, o local recebeu novos alambrados, banheiros e iluminação de LED, assim como um letreiro na parte externa.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Ao todo, a obra custou R$ 547.168,14 e foi uma contrapartida de uma empresa que pretende instalar um loteamento residencial no município. De acordo com o secretário de Esportes, Marcio Leal, Americana pretende voltar a receber grandes eventos da modalidade.

“Fico muito feliz com a transformação do nosso Velódromo Municipal, um espaço que é referência em toda a região e até a nível nacional”, disse o secretário.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

“Os nossos ciclistas merecem essa estrutura renovada, com mais qualidade e estrutura para os treinos e também para voltarmos a receber grandes eventos. É a realização de um sonho”, completou Leal.

*Estagiário sob supervisão de Rodrigo Alonso