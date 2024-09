Após medalha histórica, Galgani volta a competir em busca do ouro em Paris

Após se tornar o primeiro medalhista da história do Brasil no tiro esportivo paralímpico com a prata conquistada neste domingo (1º), Alexandre Galgani ainda busca o ouro nos Jogos Paralímpicos de Paris. Nesta quarta-feira (4), o americanense e morador de Sumaré volta a competir em solo francês.

Agora pela prova R9 (carabina .22 deitado 50 m), Galgani disputa a qualificação às 7h30, precisando terminar entre os oito primeiros para avançar à final. A disputa por medalha está marcada para 10h. As disputas são transmitidas pelo canal do Comitê Paralímpico Internacional no YouTube, de forma gratuita.

Alexandre Galgani com a prata da prova R5 na Paralimpíada de Paris – Foto: Mateusz Szklarski / Comitê Paralímpico Internacional

Ao LIBERAL, o atirador da região celebrou a marca obtida na prova R5 (carabina de ar deitado 10 m), que o colocou na história da modalidade para o Brasil. Entretanto, já projetou a próxima disputa, que será a sua última em Paris, buscando a medalha dourada.

“Me esforcei ao máximo para poder estar aqui e ter um resultado bom. Graças a Deus deu certo. Não foi o ouro que eu queria, mas a prata já valeu muito a pena e só tenho a agradecer. Foi muito gostoso fazer história aqui”, disse.

“Ser o primeiro (medalhista paralímpico brasileiro no tiro esportivo) significa muito. Abre uma porta para que, se Deus quiser, venham muito mais medalhas futuramente. Ser o primeiro é uma gratidão imensa, sensação de dever cumprido, mas ainda não desisti, minha meta é pegar o ouro”, completou o atirador.

Melhor marca

Essa é a terceira edição de Jogos Paralímpicos disputada por Galgani, que também esteve no Rio-2016 e em Tóquio-2020. No Japão, ele havia tido, até então, o seu melhor resultado paralímpico da carreira, quando conquistou o décimo lugar na prova R5 – a mesma em que foi medalhista desta vez.

Em Paris, além da prova R5, o morador de Sumaré disputou a R4 (carabina de ar em pé 10 m). No entanto, terminou na 21ª posição e não conseguiu se classificar para a final.

