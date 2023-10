Após lesão, americanense do Wrestling é cortado dos jogos Pan-Americanos

O atleta americanense de luta livre Bruno Nicoletti está fora dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. O atleta confirmou sua ausência nesta quinta-feira (26), através das redes sociais, alegando uma lesão. Bruno competiria na categoria 86 kg.

A CBW (Confederação Brasileira de Wrestling) anunciou que o americanense de 28 anos sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito. Assim, teve de ser substituído por Guilherme Porto, do Mato Grosso. No entanto, a entidade não confirmou as circunstâncias da lesão.

Bruno Nicoletti foi cortado do Pan de Santiago por conta de uma lesão – Foto: Reprodução / Instagram

Através de um story em sua conta no Instagram, Bruno Nicoletti falou sobre o corte. “Infelizmente uma lesão vai me deixar fora dos Jogos Pan-Americanos neste ano. Boa sorte a todos que competem”, publicou.

Ele entraria em ação para as eliminatórias de sua prova na próxima quinta-feira (2), com as finais sendo disputadas no mesmo dia. Nascido em Americana, Bruno se mudou para os Estados Unidos ainda criança, com sua família.

Em solo norte-americano, disputou competições de luta livre pela Colorado Mesa University. Sua primeira competição no Brasil foi no ano passado, quando se sagrou campeão brasileiro na categoria 79 kg.

O município ainda tem outros atletas representantes no Pan. Débora Costa e Leila Zabani estão classificadas para a semifinal do basquete feminino, enquanto Felipe Bardi e Guilherme Mapelli competirão no atletismo e canoagem, respectivamente.

Murilo Sartori, por fim, encerrou sua participação com um ouro e um bronze na natação. As conquistas foram no revezamento 4×200 metros livre e 200 metros livre.

