Após estreia com vitória, Rio Branco visita Capivariano para embalar

O Rio Branco volta a campo na tarde deste sábado (22). Às 15h, o Tigre visita o Capivariano, no Estádio Municipal Carlos Colnaghi, também conhecido como Arena Capivari, em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Paulista. Em campo, a equipe americanense defende uma invencibilidade de 12 jogos, que dura desde a primeira fase do Campeonato Paulista Série A4.

Na estreia da Copa Paulista, no último fim de semana, o Rio Branco venceu o Primavera por 1 a 0, no Décio Vitta, em Americana. Assim, iniciou a competição na segunda posição do Grupo 4, empatado em pontos com o líder São Bento, que tem um gol a mais de saldo. Em caso de nova vitória, o Tigre pode abrir boa vantagem em relação às demais equipes da chave, já que Capivariano e Primavera perderam na primeira rodada, enquanto o Red Bull Bragantino folgou.

Felipe Muranga deve atuar novamente como camisa 10 do Rio Branco – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Em campo, a equipe comandada por Leandro Mehlich não deve sofrer grandes mudanças em relação à primeira rodada. No gol, Sandro deve ter sequência na condição de titular, enquanto Paim, que se recuperou da dengue, estará entre os zagueiros titulares. A única baixa é o volante Flávio, que sofreu uma torção diante do Primavera.

“Nós temos que focar no nosso trabalho. Eu falo para os jogadores que a gente tem que estar evoluindo a cada semana. A semana de trabalho foi muito boa, consolidando situações, movimentos ofensivos e defensivos, de transição. A gente espera um jogo difícil, que acredito que o Capivariano vá pressionar bastante, mas esperamos uma evolução dos atletas para que a gente possa impor nosso jogo”, disse Mehlich.

Possível escalação do Rio Branco

Com a volta de Paim, João Duarte ou Edílson Júnior devem ir para o banco de reservas. Desta forma, uma possível escalação do Rio Branco conta com Sandro; João Duarte (Edílson Júnior), Fernando Dias e Paim; Vinícius Oliveira, Grigor, Kayllan, Gustavo Oliveira e Felipe Muranga; Vagninho e Luan Carioca.

A equipe de Capivari, jogando fora de casa, perdeu para o São Bento por 3 a 1. Nesta segunda rodada precisa da vitória para não ver os adversários descolarem na tabela de classificação, já que está na lanterna. Neste ano, o Capivariano disputou a Série A2 do Campeonato Paulista e terminou a primeira fase na 14ª posição, uma acima da zona de rebaixamento.

Na história

Ao todo, os dois times se enfrentaram 18 vezes na história, com retrospecto de cinco vitórias do Tigre, seis do Leão e sete empates. O último duelo entre as equipes foi em 2018, pela Série A3, que terminou com vitória do Capivariano por 2 a 1.

Arbitragem

Árbitro: Ronald Horns Araújo

Assistente 1: Diogo Cruz Freire

Assistente 2: Juliana Vicentin Esteves

Quarto árbitro: Luiz Renato Cafundó Soares

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.