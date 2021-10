Após eliminação, Rio Branco realiza acertos com jogadores e comissão técnica

13 out 2021 às 17:24

Tigre ainda não fala em renovação; dos 26 atletas do elenco, apenas dez têm idade para a disputa da Bezinha de 2022

Eliminado da Bezinha, o Rio Branco separou o dia para fazer os acertos financeiros e contratuais com os jogadores e com a comissão técnica nesta quarta-feira (13). A diretoria também vai se reunir nesta quinta, quando tratará sobre os próximos passos do clube.

Por enquanto, o Tigre ainda não fala em renovação de contratos. Vale destacar que, dos 26 atletas do elenco, apenas dez têm idade para a disputa do Estadual do próximo ano.

Clube vai tratar de seu futuro em reunião nesta quinta (14) – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

São eles: o zagueiro Crepaldi; os laterais Aritana, Leandro Guizi, Pimentel e Wesley; o volante Bruno Luiz; e os atacantes João Celeri, Marquinhos Trindade, Vitinho e Yago. Apenas cinco deles foram titulares no último jogo: Leandro Guizi, Pimentel, Wesley, Bruno Luiz e João Celeri.

Os outros 16 completarão 24 anos em 2022 e, portanto, não poderão participar da Bezinha, oficialmente chamada de Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão.

Essa lista conta com os goleiros Diego e Felipe Ramos; os zagueiros Casão, Léo Cruz, Rodrigo Silva e Vitão; o lateral Bruno Franco; os volantes Cristiano, Gustavo Gomes e Nicola; os meias Luis Antonio e Renan; e os atacantes Agnaldo, Rodney, Rodrigo Pelé e Souza.

No próximo ano, então, o clube não poderá manter a base do time desta temporada, como fez na virada de 2020 para 2021, quando renovou o vínculo de sete titulares.

O Rio Branco se despediu da Bezinha no último domingo, ao empatar em 1 a 1 com o Vocem, em Americana, no jogo da volta das quartas de final. Na partida de ida, em Assis, a equipe americanense havia perdido por 3 a 0.