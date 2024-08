O Rio Branco anunciou, na tarde desta terça-feira (27), a saída de 12 jogadores do atual elenco. Entre os nomes que deixam o Tigre após a eliminação na Copa Paulista estão o volante Kayllan e os atacantes Wagninho e Luan Carioca, que participaram da campanha do título do Campeonato Paulista Série A4, em maio.

A lista de atletas que se despedem ainda conta com o zagueiro Fernando e o atacante Marcus Uberaba, destaques da equipe na Copa Paulista. Eles se juntam ao zagueiro Murilo Câmara, que já havia deixado o clube neste mês, emprestado ao Goiás.

Kayllan é um dos jogadores que deixa o Rio Branco – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Kayllan foi um dos principais nomes do Tigre em 2024, entrando em campo 24 vezes. O volante, assim como Marcus Uberaba, estava emprestado ao Rio Branco e irá retornar ao seu clube de origem, o Dimensão Capela, de Alagoas. A equipe americanense ainda tenta uma nova negociação. Já Marcus volta ao São Bernardo.

Outro nome importante da equipe, Felipe Muranga ficará no alvinegro para a disputa da Série A3 de 2025. No entanto, será emprestado nos meses finais deste ano – o destino ainda não foi confirmado. A situação é a mesma do goleiro Luan Labiuc e do lateral-esquerdo Murilo Natanael.

Remanescentes

Por outro lado, 12 jogadores foram confirmados no grupo que permanece. Entre os nomes remanescentes estão o zagueiro Paim, o volante Grigor, os meias David Lazari e Gui Marques, assim como o atacante Vitinho, peças importantes durante o ano. A tendência é que os atletas realizem treinamentos no Décio Vitta.

O comando técnico, por fim, seguirá sendo de Leandro Mehlich. O treinador foi criticado pela torcida durante a primeira fase da Copa Paulista, mas será mantido. A confirmação foi feita pelo gerente de futebol do Tigre, Brenno Presotto.

Jogadores que deixam o Rio Branco em definitivo:

Thiago Galice (goleiro)

Fernando Dias (zagueiro)

Julio Ferras (zagueiro)

Kayllan (meio-campista)

Raynan (meio-campista)

Nelsinho (meio-campista)

Erick (atacante)

Matheus Carvalho (atacante)

Wagninho (atacante)

Luan Carioca (atacante)

Marcus Uberaba (atacante)

Permanecem, mas serão emprestados até o fim de 2024:

Luan Labiuc (goleiro)

Murilo Natanael (lateral-esquerdo)

Felipe Muranga (meia-atacante)

Permanecem no Rio Branco:

Sandro (goleiro)

Endrew (goleiro)

Robert (goleiro)

Vinicius (lateral-direito)

Gustavo (lateral-esquerdo)

Vinício (lateral-esquerdo)

Paim (zagueiro)

Grigor (volante)

Flávio (volante)

David Lazari (meio-campista)

Gui Marques (meio-campista)

Vitinho (atacante)

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani.