Após dois empates seguidos, Tigre tenta se reencontrar com a vitória no Sub-20

Após dois empates consecutivos no Campeonato Paulista Sub-20, o Rio Branco tenta reencontrar o caminho da vitória nesta quinta-feira (26), quando enfrenta o Jaguariúna, lanterna do Grupo 4, pela quarta rodada. O jogo começa às 15 horas, no estádio Décio Vitta, em Americana, e terá transmissão do site elevensports.com.

Vice-líder da chave, com cinco pontos, o Tigre segue invicto na competição, mas não vence há duas partidas. Nessa sequência, a equipe ficou no 1 a 1 com a Itapirense, fora de casa, e empatou sem gols com o Brasilis, no DV.

Equipe americanense volta a jogar no DV depois de dois jogos fora – Foto: Thiago Barreto / Rio Branco

Na estreia, o time comandado pelo técnico Raphael Pereira havia aplicado uma goleada por 4 a 1 sobre o Amparo, em Americana.

O Jaguariúna, por outro lado, perdeu os três jogos que disputou. Foi derrotado por 4 a 0 para a Ponte Preta, em Campinas; por 1 a 0 para o Brasilis, dentro de casa; e por 5 a 1 para o Amparo, novamente em seus domínios.

Dependendo dos resultados desta rodada, o Rio Branco pode assumir a primeira colocação do grupo, que atualmente é liderado pela Ponte Preta, também com cinco pontos – a Macaca leva vantagem no saldo de gols.