Após dois anos, Rio Branco e União terão dérbi na segunda rodada da Bezinha

O primeiro dérbi do ano entre Rio Branco e União Barbarense será disputado na segunda rodada do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. A partida acontecerá no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste, com horário a ser definido.

O duelo entre os rivais da RPT (Região do Polo Têxtil) voltará a acontecer após dois anos, pelo Grupo 4 da competição estadual. A voltas do dérbi está inicialmente marcada para 30 de abril, em Americana.

A confirmação se deu na tarde desta sexta-feira (17), quando a FPF (Federação Paulista de Futebol) divulgou a tabela de jogos da primeira fase do campeonato. O primeiro confronto do Tigre será contra o Paulista, de Jundiaí, no estádio Décio Vitta. O Leão da 13, por sua vez, fará a estreia fora de casa, contra o Colorado Caieiras.

Campeão da Bezinha 2023 será conhecido em 30 de setembro – Foto: Rodrigo Corsi / Paulistão

Na tabela divulgada pela federação, consta que o Rio Branco mandará suas partidas aos domingos, às 15h, enquanto o União também jogará em casa no mesmo dia, mas às 16h. No entanto, as datas e horários ainda estão sujeitas a alterações. Até o dia 24 deste mês, os clubes podem enviar à FPF o dia e horário escolhidos para as partidas. Ambos têm preferência em mandar os jogos aos sábados.

O último dérbi aconteceu há pouco mais de dois anos, no dia 18 de novembro de 2020. Na ocasião, o Tigre venceu em casa por 3 a 2, em jogo válido pela última rodada da primeira fase. Nas duas temporadas seguintes, o União não jogou a Bezinha.

A participação da dupla na competição estadual em 2023 foi confirmada no último dia 7, após conselho técnico da federação.

A rodada de abertura terá início no dia 22 de abril, de acordo com a FPF, com término da primeira fase em 24 de junho. A segunda etapa do torneio acontecerá entre 2 e 23 de julho e a terceira entre os dias 30 de julho e 20 de agosto, enquanto o mata-mata irá começar em 27 de agosto, com fim previsto para 30 de setembro.

Até o momento, o Rio Branco apresentou o treinador Marcus Paulo Grippi, além do gerente de futebol Brenno Presotto. Além disso, realizou peneiras em busca de novos atletas para a competição. O União, por sua vez, ainda não anunciou nomes que estarão na equipe.