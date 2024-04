Após destaque na Copinha, americanense Nathan Borges inicia trajetória no Grêmio

O zagueiro americanense Nathan Borges, de 17 anos, começou recentemente sua jornada na equipe Sub-20 do Grêmio. O jovem chegou ao clube no início de março, após se destacar na Copa São Paulo de Futebol Júnior pela Ponte Preta. Em entrevista ao LIBERAL, o defensor falou sobre sua trajetória e objetivos no futebol.

Ainda quando era criança, Nathan começou a jogar bola nos intervalos e nas aulas de educação física da Escola Estadual Olympia Barth de Oliveira, no Jardim Ipiranga, em Americana. Com o passar do tempo, ele foi alimentando o desejo de se tornar jogador ao treinar em escolinhas de futebol do mesmo bairro e também do Jardim Europa.

Nathan Borges, de Americana, celebra chegada ao Grêmio – Foto: Renan Jardim / Grêmio FBPA

Posteriormente, ele passou a jogar nas categorias de base da Inter de Limeira. Em 2022, se transferiu para a Ponte Preta, ainda com 15 anos. Nathan ficou na equipe de Campinas até o início deste ano, onde se destacou na Copinha.

Apesar de a competição ser Sub-20, o jovem foi titular em todos os jogos da Macaca, que chegou até a terceira fase, sendo eliminada pelo Athletico-PR. Além disso, o jogador disputou todos os minutos da equipe na competição. No ano passado, ele ainda chegou a estrear pelos profissionais da Ponte, disputando um jogo da Copa Paulista.

“Na minha opinião, o meu desempenho foi impecável, porque todos sabem que a Copinha é uma vitrine e, todos os jogadores que já jogaram e talvez joguem esse campeonato, sabem o quão importante é dar o máximo para ser observado e ser chamado para um clube melhor”, disse o zagueiro.

Chegada ao Grêmio

Recém-chegado ao Grêmio, Nathan tem trabalhado com a equipe Sub-20. “A minha chegada foi maravilhosa, fui bem recebido pela coordenação, comissão e atletas, a estrutura é incrível. Estou muito feliz em fazer parte desse clube gigantesco, sou muito grato pela oportunidade que eles me deram de mostrar o meu potencial”, celebrou.

A equipe gaúcha estreou no Campeonato Brasileiro Sub-20 na última quinta-feira (4), com vitória por 2 a 1 diante do Botafogo. Nathan ainda não entrou em campo, mas espera receber uma oportunidade em breve – inclusive, o zagueiro já treinou com a equipe gremista principal nesse início de trajetória.

Fã do espanhol Sérgio Ramos, o zagueiro diz que seu maior objetivo é dar orgulho à família e conquistar grandes títulos. Por fim, ressaltou seu carinho pela cidade natal. “Minha relação com Americana é muito boa, amo ser dessa cidade onde fui criado, é uma cidade incrível”, finalizou.

