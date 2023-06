Após desligamento, Jota Júnior move ação contra o Grupo Globo

O narrador esportivo Jota Júnior, de Americana, moveu uma ação trabalhista no mês passado contra o Grupo Globo. Ele trabalhou nos canais SporTV por 24 anos, até março deste ano, quando foi desligado.

O americanense pede reconhecimento de direitos trabalhistas no período em que estava contratado como PJ (Pessoa Jurídica), além de compensação por conta de uma redução salarial, por acúmulo de função e por ter tido um salário inferior ao de outros narradores da emissora.

Americanense trabalhou por 24 anos nos canais SporTV – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Os pedidos, somados, têm valor estimado de R$ 15,8 milhões. “São estimativas, porque ainda depende de prova, depende de apuração, depende de várias coisas”, afirmou Alessandro José Silva Lodi, advogado de Jota.

Segundo Lodi, em seus 20 primeiros anos no Grupo Globo, o locutor atuou sem carteira assinada, com contrato de PJ. O advogado argumenta que esse formato de contratação não refletia a realidade. “PJ caracteriza a contratação de uma empresa. E quem foi contratado não foi uma empresa, mas, sim, a pessoa física do Jota.”

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com Lodi, o americanense teve um corte de aproximadamente 35% em seu salário cinco meses antes da transição para o regime CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas).

O advogado aponta, ainda, que Jota recebia menos em comparação a colegas que tinham a mesma função. “A gente pede no processo, por exemplo, uma equiparação com o Milton [Leite]. O Jota fazia idênticas coisas que o Milton, e o Milton ganhava mais do que ele”, comentou.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Outra questão apontada é que Jota exercia outras atividades além da narração. “Além da função para a qual ele foi contratado, ele ainda tinha de fazer ‘merchant’, sendo que não havia pagamento para isso.”

O processo tramita na 82ª Vara do Trabalho de São Paulo, que realizará, no dia 7 de julho, uma audiência para tentativa de conciliação entre as partes.

Procurada pela reportagem, a Globo não se manifestou sobre o assunto. Jota deixou o grupo em 14 de março. Ao LIBERAL, ele disse que a empresa alegou “ajustes financeiros” como justificativa para a demissão.