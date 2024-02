Após derrota, Rio Branco tem sequência em casa para se recuperar

Tigre perdeu por 3 a 0 para a Francana no último domingo, mas terá dois jogos no Décio Vitta pela frente

Após perder por 3 a 0 para a Francana, no último domingo (25), em Franca, o Rio Branco se reapresentou nesta segunda-feira (26) para uma sequência de jogos em casa, visando se recuperar na Série A4 do Campeonato Paulista. Apesar da derrota, o time de Americana segue no G8 da competição, mas viu adversários encostarem.

Agora na 6ª posição, com dez pontos, o Tigre tem apenas um de vantagem em relação ao rival União Barbarense, que é o primeiro time fora do G8, em 9º lugar. Já se comparado a São-Carlense e XV de Jaú, líder e vice-líder, respectivamente, a diferença aumentou para seis pontos.

Nesta semana, o clube terá dois compromissos frente ao seu torcedor. Na quarta-feira (28), às 15h, o Rio Branco recebe o América de Rio Preto, no estádio Décio Vitta. Já no sábado (2), o adversário será o Nacional, no mesmo horário e local. Esses serão os dois últimos confrontos da equipe antes do dérbi contra o União Barbarense, no dia 6 de março, às 19h30, em Santa Bárbara.

De acordo com o técnico Valmir Israel, a postura defensiva deixou a desejar, especialmente durante a primeira etapa. Na ocasião, o treinador afirmou que sua equipe “deu o gol” ao adversário em falha na hora de afastar a bola. Assim, o Tigre foi para o intervalo perdendo por 1 a 0.

“Nosso primeiro tempo foi muito apático. Dos jogos que fizemos até agora, foi o que jogamos mais abaixo. Muita tomada de decisão equivocada, marcação deixando espaço para o adversário jogar e não foi isso que a gente conversou. Queríamos uma equipe que quebrasse a linha e não deixasse o outro time jogar”, disse.

Cabeça fria para trabalhar

A respeito de mudanças na formação e na equipe, Valmir afirmou que irá analisar com cautela, evitando decisões de cabeça quente. Para a partida diante do América, na quarta-feira, o treinador espera contar com os retornos do zagueiro Ricardo e do atacante Felipe Muranga, que foram desfalques em Franca por questões físicas.

“Temos que estudar e trabalhar, de cabeça fria, senão eu teria que mudar o time todo e não é assim que funciona o futebol. É continuar dando moral para os jogadores que a gente tem, eu confio plenamente nos atletas que temos e obviamente não esperávamos sair com o placar elástico, mas continuo acreditando e vamos trabalhar, aí vou ver se vou fazer mudanças”, completou.

