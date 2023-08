Mesmo após cncluir neste domingo (27) o Projeto Propósito, que previa 365 maratonas em 365 dias consecutivos, o morador de Americana Hugo Farias segue superando marcas.

Nesta segunda-feira (28), o maratonista voltou às ruas para correr novamente os 42,195 km e alcançar o número de 366 provas seguidas. Com o feito, conseguiu superar recordes de atletas europeus.

Hugo Farias completou 365 maratonas no domingo – Foto: Clayton Damasceno (25)

Hugo já era o detentor do maior número de maratonas consecutivas não só no Brasil, mas também de todo o hemisfério sul do planeta. Agora, ao término da prova de número 366 e com mais de 15,4 mil km percorridos, ele conseguiu superar atletas da parte norte do globo.

Entre os anos de 2010 e 2011, o belga Stefan Engels conseguiu correr 365 maratonas em 365 dias, percorrendo diversas cidades da Europa. No ano passado, o inglês Gary Mckee também completou o desafio no mesmo período de tempo. Assim, Hugo conquistou, em um dia a mais, uma marca superior aos maratonistas do Velho Continente.

Em 2013, a dinamarquesa Annette Fredskov alcançou as 366 corridas. No entanto, seu feito é ainda mais surpreendente. Diagnosticada com esclerose múltipla, ela conseguiu completar as 366 maratonas em 365 dias, realizando duas provas em um único dia.

“Hoje foi a última, vou parar na 366. A partir de amanhã começo a reduzir o volume. Fiz a de hoje mais como um ponto de superação, visto que o belga e o britânico fizeram 365 e, para encerrar, porque existe ano bissexto, resolvi fazer 366”, disse ao LIBERAL.

Festa de encerramento

A linha de chegada da maratona 365 foi no domingo, no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico, em Americana. Em evento comemorativo que contou com mais de duas mil pessoas, Hugo correu ao lado de maratonistas amadores, que puderam participar nas distâncias de 7 km, 14 km, 21 km e 42 km.