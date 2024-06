Após competir ‘em casa’, Natação Americana disputa Brasileiro Juvenil a partir desta terça-feira

Competição nacional será em Recife; equipe levou oito medalhas no Paulista de Inverno, realizado no Centro Cívico

A agenda de competições da Natação Americana segue nesta semana. Após sediar o Campeonato Paulista Petiz de Inverno no fim de semana, no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico, a equipe americanense irá disputar o Campeonato Brasileiro Juvenil de Inverno, a partir desta terça-feira (25), em Recife (PE). A delegação é de 12 atletas e a competição vai até sábado (29).

No Brasileiro Juvenil de Inverno, a delegação contará com 13 nadadores em Recife, sendo 11 do masculino e dois do feminino.

Estarão competindo Antônio Kieper Barros, Arthur Covolam, Davi Bankoff, Felipe Freitas, Gabriel Pastorelli, João Guilherme Bodemeier, Lucca Spagnol, Mateus Prado, Rafael Rocha, Vinícius Micali e Vitor Baltazar, assim como Ana Beatriz Romero e Lara Capodifoglio.

Pedro Facina, da Natação Americana, no lugar mais alto do pódio durante Paulista Petiz – Foto: Divulgação

No torneio do fim de semana, o time contou com 16 nadadores e terminou com oito medalhas conquistadas, sendo uma de ouro, quatro de prata e outras três de bronze. Os resultados renderam o sétimo lugar no quadro de medalhas, assim como a sétima posição no ranking da pontuação geral, com 348 pontos. Ao todo, foram 483 atletas em ação no Centro Cívico.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O destaque individual da Natação Americana no torneio foi Pedro Facina Lopes da Rocha, que faturou quatro medalhas individuais. Pela categoria petiz 2, terminou em primeiro lugar nos 100 m peito (1m14s64) e levou a prata nos 100 m livre (1m00s41), 200 m livre (2m11s07) e 400 m livre (4m36s33).

Equipe do revezamento 4×50 m medley misto com o bronze do Paulista – Foto: Divulgação

Nas provas em grupo, foi bronze nos revezamentos 4×50 m medley misto e 4×50 m livre masculino. O terceiro lugar na prova medley misto foi conquistado ao lado de Arthur Alberto Corandim, Rafaela Tanussi Cia e Thalyssa Silva Pinheiro. Por outro lado, o revezamento masculino tinha ainda Arthur Corandim, Caio dos Santos Nogueira e Thiago Franceschangelis Cricenti.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Além dos revezamentos, Arthur Corandim faturou a medalha de prata nos 800 m livre, também na categoria petiz 2, com tempo de 9m34s25. No petiz 1, por fim, Fernando Ballan Ponchio ficou em terceiro lugar nos 100 m livre ao terminar a prova em 1m07s49.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.