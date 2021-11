Após comandar o Rio Branco, Bira Arruda acerta com o Barretos

Acordo foi anunciado nesta quarta-feira (10); técnico vai comandar o time no próximo Campeonato Paulista da Série A3

O técnico Bira Arruda, que trabalhou no Rio Branco nesta temporada, vai comandar o Barretos no próximo Campeonato Paulista da Série A3, em 2022. Sua contratação foi anunciada pelo clube nesta quarta-feira (10).

Treinador levou o Tigre até as quartas de final da Segunda Divisão – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Ele já havia treinado o Barretos na Série A3 deste ano. Sob suas mãos, o time ficou em segundo lugar na primeira fase e acabou eliminado nas quartas de final, pelo Primavera.

Na sequência, Bira assumiu o Tigre para a disputa do Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a popular Bezinha, equivalente à quarta divisão estadual. Com ele, a equipe teve a terceira melhor campanha da fase de grupos, passou pelas oitavas e caiu nas quartas, diante do Vocem.

Agora, o profissional está de volta ao Barretos. “Muito feliz em poder voltar a este clube gigante do nosso Campeonato Paulista! Obrigado Touro”, afirmou Bira nas redes sociais.

No mês passado, após a eliminação na Bezinha com o Rio Branco, ele tinha se manifestado nas redes em tom de despedida. “O ciclo se fecha, mas fica aqui meu agradecimento”, disse.