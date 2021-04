Após classificação para Tóquio, Sartori é recebido com festa em Americana

Moradores de seu condomínio fizeram recepção com bexigas e sinalizadores, todos com máscaras

Classificado para os Jogos Olímpicos de Tóquio, o nadador americanense Murilo Sartori foi recebido com festa por moradores de seu condomínio em Americana, na noite deste domingo (25), no bairro Werner Plaas. Todos usavam máscara de proteção, devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Nadador se deparou com a festa quando chegou ao condomínio, no Werner Plaas – Foto: Divulgação

Quando chegou ao local, após ter voltado do Rio de Janeiro, ele se deparou com dezenas de pessoas segurando bexigas e sinalizadores. Também havia uma faixa com uma foto dele e a mensagem: “Parabéns, Murilo! Todos na torcida por você”.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A maior parte era formada por crianças, para as quais Murilo distribuiu autógrafos. O atleta não esperava essa recepção.

“Fico muito feliz mesmo por todo esse reconhecimento que estou recebendo. Isso não tem palavras. Foi um prazer para mim estar ali, dando autógrafo para a galera”, afirmou ao LIBERAL.

Aos 18 anos, Murilo garantiu uma vaga nas Olimpíadas na última terça-feira, ao ficar em terceiro lugar nos 200 metros livre da Seletiva Brasileira, no Rio. Ele vai disputar o revezamento 4×200 m livre nos Jogos, que vão começar em julho.

O atleta representa a equipe Natação Americana e é treinado por Fabio Cremonez.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter