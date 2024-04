Após classificação no sufoco, União treina com foco na Francana

Depois de se classificar para o mata-mata do Campeonato Paulista Série A4 no sufoco, no último sábado (30), o União Barbarense se reapresentou nesta segunda-feira (1º) para iniciar a preparação para a próxima fase do estadual. Além de ter vencido o Jabaquara por 1 a 0, o Leão da 13 contou com tropeços de Vocem e Audax para avançar.

União Barbarense retomou os trabalhos nesta segunda-feira – Foto: Bruno Zancan/UABFC

Com a combinação de resultados, a equipe de Santa Bárbara d’Oeste terminou a primeira fase em oitavo lugar, com 22 pontos. Nas quartas de final, o adversário será a Francana, que é líder geral da competição, com 30 pontos, somando nove vitórias em 15 jogos. A partida de ida será neste sábado (6), às 15h, em Santa Bárbara d’Oeste.

Já o duelo que decidirá o semifinalista será disputado no domingo da outra semana, dia 14. A bola rola às 10h30, em Franca, no último jogo da fase quartas de final. Neste ano não há a possibilidade de disputa por pênaltis em caso de empate no agregado. Por ter melhor campanha, a Francana terá a vantagem do desempate no confronto.

Para o mata-mata, cada equipe pode realizar até quatro trocas na lista de jogadores inscritos. Até o momento, o União Barbarense não oficializou nenhuma saída ou chegada, mas a tendência é que confirme suas movimentações ao longo da semana.

O goleiro Maicon, que pegou sete jogos de suspensão pela briga após o dérbi diante do Rio Branco, deverá ser um dos cortados. Além dele, o também goleiro Tiago Silva recebeu gancho de cinco partidas e pode completar a lista de dispensa unionista.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.