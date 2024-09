Após briga, Zanaga e River Plate são eliminados do Gigantão

Após a briga que determinou fim de jogo no último sábado (7), Zanaga e River Plate foram eliminados do Campeonato Amador de Futebol Gigantão, de Americana. Em decisão comunicada nesta segunda-feira (9) pela Secretaria de Esportes, as duas equipes foram excluídas da competição e rebaixadas para a última divisão de 2025.

As equipes se enfrentavam pela segunda rodada do Grupo C, no campo do Parque Novo Mundo. A partida estava sendo vencida pelo Zanaga por 1 a 0 até os 33 minutos do primeiro tempo, quando houve uma dividida seguida por desentendimento entre atletas dos dois times.

Briga entre Zanaga e River Plate resulta em exclusão do Gigantão – Foto: Gustavo Tomazeli/Divulgação

A partir desse momento houve troca de empurrões entre membros das duas equipes. Posteriormente, dirigentes e torcedores invadiram o gramado e foram em direção ao tumulto. Por conta disso, a equipe de arbitragem optou pelo encerramento da partida por falta de segurança.

Em comunicado, a Secretaria de Esportes informou que o incidente foi analisado pela JDD (Junta Disciplinar Desportiva) da competição, que decretou a eliminação e rebaixamento dos dois times. Além disso, cancelou as partidas que aconteceriam nesta quarta-feira (11) e teriam as presenças das agremiações.

Por meio das redes sociais, as equipes se manifestaram sobre a decisão. Em nota, o Zanaga informou que preza pela ordem e respeito e, por conta disso, irá acatar todas as decisões tomadas pela JDD neste caso.

Por outro lado, o River Plate ressaltou que o local da partida não era adequado para uma partida desse porte. A equipe alega que não havia policiamento para garantir a segurança de ambas as partes e responsabiliza a Secretaria de Esportes pelo ocorrido.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.