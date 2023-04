Após adequações, estádio do União Barbarense é liberado pela FPF

Equipe principal do Leão jogará no Antonio Guimarães no fim deste mês, pela Bezinha

O estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste, foi liberado pela FPF (Federação Paulista de Futebol) nesta quarta-feira (5). A casa do União Barbarense havia sido interditada na última semana, após vistoria que apontou “condições precárias” no local. No entanto, o clube realizou as adequações necessárias e o estádio está liberado novamente.

Ao LIBERAL, na última sexta-feira (31), o presidente do União, Daniel de Castro, o Gordo, salientou que a situação do Antonio Guimarães não era preocupante e que o clube já estava tomando as medidas para a liberação. Segundo ele, alguns dos motivos que causaram a interdição foram cadeiras quebradas na área cativa e pintura de banheiros.

Estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães foi liberado para receber os jogos da Bezinha – Foto: Arquivo / Liberal

As adequações foram concluídas pelo clube nesta quarta, uma semana após a publicação da portaria que determinou o veto ao estádio. Apesar de apontado no local “condições precárias”, a FPF não explicou quais foram os problemas constatados pela vistoria, que sempre é realizada antes do início de algum campeonato promovido pela federação.

A portaria de liberação também foi publicada na tarde desta quarta. “O estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, da cidade de Santa Bárbara D’Oeste, está liberado para jogos e qualquer evento esportivo profissional e amador, organizado por esta federação, devido à melhoria das condições de infraestrutura do local constatadas em vistoria”, afirma o documento.

O União Barbarense estreia no Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, no dia 23, às 11h, contra o Colorado Caieiras, fora de casa. No Antonio Guimarães, o clube jogará pela primeira vez no dia 29, às 15h, no dérbi contra o Rio Branco, válido pela segunda rodada.

