Aos 16 anos, americanense Fred Stradiotto assina contrato profissional com o Palmeiras

O zagueiro americanense Fred Stradiotto, de apenas 16 anos, assinou vínculo profissional com o Palmeiras. O contrato foi firmado nesta quinta-feira (3), com anúncio nas redes sociais do jogador. Nascido no município, Fred está no Verdão desde a categoria Sub-11.

Conforme consta no sistema da FPF (Federação Paulista de Futebol), o contrato vai até setembro de 2027. Neste ano Fred disputou 14 jogos e marcou um gol pela equipe Sub-17 palmeirense. Além disso, participou de treinos com a equipe principal, o que foi “uma experiência incrível e de muito aprendizado”, segundo o jovem.

Ao LIBERAL, Fred celebrou o momento do primeiro contrato profissional da carreira. “Foi um acontecimento memorável e muito gratificante assinar com esse clube enorme e promissor. Muito amor, dedicação, trabalho, comprometimento e perseverança me fizeram vivenciar essa realização”, disse.

A trajetória do atleta no futebol começou em uma escolinha de futebol de Santa Bárbara d’Oeste. Depois, ele atuou no futsal do Palmeiras, com idas e vindas para São Paulo, e posteriormente migrou para o campo, disputando o Campeonato Paulista Sub-11 pelo Rio Branco, ainda com 10 anos.

No processo de formação, Fred também jogou campeonatos de futsal pelo clube Flamengo, de Americana. Quando ainda estava no Sub-11, despertou o interesse do Palmeiras e se transferiu para o clube da capital.

Do meio para a zaga

Inicialmente, Fred atuava como meio-campista, jogando até o ano passado como volante. Em 2024, Fred foi recuado para a posição de zagueiro – o que é justificável pela altura de 1,90m -, e tem atuado dessa forma até então. Entre as inspirações do garoto, estão Cristiano Ronaldo e Rivaldo, assim como os ídolos palmeirenses Dudu e Gustavo Gómez.

Em agosto, Fred foi campeão do Fuerzas Básicas Sub-17, torneio realizado no México e que teve a defesa palmeirense como destaque. Em oito jogos disputados, foram seis gols sofridos – média inferior a um gol por partida.

Por fim, o pai do garoto, Reginaldo Moraes, celebrou o momento. “É muito gratificante. Um momento de muita alegria para mim, para a minha esposa, para ele, para toda a família. Estamos muito gratos. É mérito dele, por todo esforço e dedicação que vem tendo há muito tempo. Estamos muito contentes”, destacou.