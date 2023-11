Ao longo de 18 anos, Camisa 1 revelou atletas que se consolidaram no futebol

Seja no Brasil ou exterior, ex-alunos que conseguiram furar a bolha do futebol profissional relatam a importância da Escola de Goleiros

A Escola de Goleiros Camisa 1, de Americana, completa 18 anos nesta terça-feira. Até atingir a “maioridade”, o projeto social fez parte da vida de inúmeros jovens que sonhavam em se tornar atletas profissionais de futebol. Assim, se tornou o pontapé inicial, ou melhor, a defesa inicial de muitos goleiros.

Fundada em 2005 por Vander Batistella, então preparador de goleiros do Rio Branco, a Camisa 1 foi a primeira escola de futebol destinada exclusivamente à posição de goleiro no Brasil. O projeto saiu do papel três anos após ser planejado, devido à falta de apoio e incertezas.

No entanto, a ideia deu certo. Do futebol masculino ao feminino, a Escola de Goleiros revelou nomes que se consolidaram atuando profissionalmente. Um dos exemplos mais conhecidos é de Daniel Fuzato, de 26 anos, que atualmente defende o Getafe, da Espanha.

Ele chegou à Camisa 1 quando tinha nove anos e permaneceu até os 12, quando se mudou para o Palmeiras. No alviverde, não atuou profissionalmente e se transferiu para a Roma, da Itália. Enquanto era jogador da equipe, em 2019, foi convocado pelo então técnico da seleção brasileira, Tite, para dois amistosos.

“Quando eu comecei a fazer os testes nos clubes, percebia que tecnicamente estava muito bem treinado, porque a escolinha sempre me ensinou os fundamentos. Acho que isso me deu uma vantagem naquela época e me ajudou a começar a conquistar os meus sonhos. Foi uma parte importante da minha vida”, disse Fuzato ao LIBERAL.

Outro nome que passou pela Camisa 1 e hoje atua na Europa é o de Bia Nicoleti. A goleira de 21 anos atualmente defende o ALG Spor, da Turquia, após passagem pelo Avaí/Kindermann. Sua passagem pela escola americanense durou quatro anos, até que se mudou para a base da Chapecoense.

“Deu uma base de tudo que eu preciso atualmente, tanto tecnicamente quanto de responsabilidade, disciplina e respeito. Tudo isso eu tive uma base lá [na Camisa 1] e foi muito importante para mim, porque eu comecei a entender esse mundo e comecei a ver como era desde muito pequena, porque eles exigem muito, dos mais novos até os mais velhos”, afirmou.

Outro goleiro oriundo da escola é Georgemy Gonçalves. Atualmente no Novorizontino, o atleta disputa a Série B do Campeonato Brasileiro.

“Foi na Camisa 1 onde eu aprendi tudo sobre goleiros e tecnicamente evoluí demais. Minha paixão pela posição aumentou muito e de lá comecei a sonhar em ser profissional, sou muito grato por ter feito parte do projeto, grato ao Vander por proporcionar viver esse sonho”, disse.

Pioneira

Por fim, a primeira garota a passar pela Camisa 1 foi Jéssica Ferreira. Atualmente, ela é preparadora de goleiras do São José, após anos como jogadora. Perguntada sobre seu legado, disse que não sabia que era a primeira mulher da escola.

“Naquela época eu não pensava nisso, o futebol feminino estava engatinhando ainda e eu não imaginava que tomaria a proporção que está tomando hoje. Depois de alguns anos que fui ter essa noção de que fui a primeira goleira”, comentou.

Jéssica também dá aulas em uma escolinha. Ela relembra com carinho e orgulho dos tempos de Camisa 1, afirmando que busca repetir a metodologia com seus alunos.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.